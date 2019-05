Formation bruxelloise: « Une occasion manquée pour un changement réel », déplore la N-VA

L’accord conclu entre Groen, l’Open Vld et one.brussels pour négocier, côté néerlandophone, un accord de gouvernement à Bruxelles constitue « une occasion manquée pour un changement réel », ont déploré Cieltje Van Achter et Karl Vanlouwe, les négociateurs de la N-VA. « Les électeurs ont sanctionné la politique actuelle et ont opté pour le changement. Il est regrettable que Groen ne tienne pas compte de ce signal et choisisse de négocier avec les partis qui sont au pouvoir depuis la création de la Région », ont-ils souligné.

« Or, le changement à Bruxelles ne viendra pas de ces partis », ont ajouté Cieltje Van Achter et Karl Vanlouwe en s’étonnant par ailleurs que l’Open Vld ait préféré s’allier à Groen et aux socialistes plutôt qu’à la N-VA.

Vendredi midi, Groen, l’Open Vld et one.brussels, le parti du socialiste flamand Pascal Smet, ont annoncé avoir conclu un accord pour entamer, côté néerlandophone, les négociations visant la formation du prochain gouvernement bruxellois.

Source: Belga