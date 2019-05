Blousons, vestes et doudounes au placard ce week-end

Si quelques nuages font de la résistance vendredi, les températures grimperont jusqu’à 24°C en plaine, prémices d’un week-end estival, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. La nébulosité pourrait devenir abondante vendredi après-midi mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 18°C en Hautes Fagnes ou à la Côte et 24°C en plaine. De larges éclaircies s’installeront progressivement sur le pays au cours de la soirée. Le mercure baissera ensuite jusqu’à 8°C en Hautes Fagnes et 14°C en plaine.

Samedi, les températures poursuivront leur ligne ascendante avec jusqu’à 21 ou 22°C en Hautes Fagnes et au littoral, et jusqu’à 26°C voire localement 27°C en Campine. Des voiles d’altitude se marqueront ci et là. La nuit sera très douce avec des minima compris entre 13°C sur les sommets de l’Ardenne et 17°C dans l’ouest du pays.

Dimanche, il fera chaud: 25°C en Hautes Fagnes et même localement 30°C en Campine, sous un vent modéré. En fin de journée, des petites averses éventuellement orageuses pourraient éclater sur l’ouest.

La pluie sera de retour lundi et l’on pourra alors ressortir les blousons et les vestes -voire les doudounes pour les plus frileux- puisque le thermomètre n’affichera plus qu’une petite vingtaine de degrés, sauf en Campine où les valeurs pourraient grimper jusqu’à 24°C.

Source: Belga