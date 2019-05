De la prison pour l’ouvrier de Kellogg’s filmé en train d’uriner dans les céréales

Les images avaient fait scandale lors de leur diffusion en 2016. Gregory Stanton, l’ouvrier de Kellogg’s qui s’était filmé en train de d’uriner sur la chaîne de production, a été jugé et condamné la semaine dernière.

Il aurait finalement fallu attendre cinq ans pour que Gregory Stanton soit jugé et condamné. Les faits s’étaient déroulés en 2014. Cet ouvrier d’une usine américaine de Kellogg’s s’était filmé avec son téléphone en train d’uriner sur son lieu de travail. La première fois, il avait fait pipi dans un seau et avait déversé le contenu sur la chaîne de production. Dans une seconde vidéo, il s’était enregistré en train de pisser directement sur le tapis roulant qui transportait les aliments.

Deux vidéos mises en ligne en 2016

Ce n’est que deux ans plus tard, en 2016, que ces vidéos se sont retrouvées sur Internet. C’est d’ailleurs l’ouvrier en personne qui les a publiées. Rapidement, elles sont devenues virales et ont suscité l’indignation. Le président de Kellogg’s Amérique du Nord avait décrit l’incident comme un acte dégoutant et un manque de respect total envers les clients comme les milliers d’employés de la firme. Une plainte avait été déposée contre l’ouvrier et la FDA, l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, avait ouvert une enquête.

Il risquait jusqu’à 3 ans de prison

Rapidement identifié et arrêté, Gregory Stanton avait plaidé coupable à novembre 2018 à l’accusation d’avoir altéré des produits de consommation dans l’intention de causer un préjudice grave à une entreprise. L’homme aujourd’hui âgé de 49 ans a été jugé le 24 mai dernier. Il encourait jusqu’à trois ans de prison et 250.000 $ d’amende. Il a finalement été condamné à une peine de 10 mois de prison et à une amende de 10.000 dollars, soit environ 9.000 euros.