VIDEO. Aveugle et autiste, il bouleverse le monde entier au piano

Suite à son passage à l’émission « America’s Got Talent », Kodi Lee, un jeune homme aveugle et autiste, a ému des internautes du monde entier. Sa prestation bouleversante a déjà été vue plus de 200 millions de fois.

Un grand moment de télévision et d’émotion a eu lieu ce mardi 28 mai sur la chaîne américaine NBC. Les téléspectateurs de « America’s Got Talent » ont fait la connaissance de Kodi Lee. Ce jeune homme de 22 ans est monté sur scène accompagné de sa maman Tina. Le garçon, qui a du mal à s’exprimer, annonce aux membres du jury qu’il va interpréter une chanson au piano.

« Jouer de la musique lui a sauvé la vie »

« Nous avons découvert très tôt qu’il adorait la musique. À travers la musique et la scène, il a été capable de trouver sa place dans ce monde, parce que quand vous êtes autistes, il est très difficile de faire ce que tous les autres font. En réalité, jouer de la musique lui a sauvé la vie », a d’abord expliqué sa maman très émue.

Music saved Kodi Lee's life. 💙See why Gabrielle Union's first Golden Buzzer will go down in history. Posted by America's Got Talent on Tuesday, May 28, 2019

Après avoir annoncé qu’il était prêt, Kodi est allé s’installer derrière un piano pour interpréter « A Song for You » de Leon Russell. Il n’aura fallu que quelques notes pour le jeune homme bluffe le jury et les spectateurs. Derrière son piano, Kodi Lee est apparu métamorphosé. Son interprétation bouleversante a ému aux larmes le jury comme le public. « Je me souviendrai de ce moment pour le reste de ma vie », témoigne Simon Cowell.

Une prestation vue plus de 200 millions de fois

En quelques jours, cette vidéo très émouvante a fait le tour du monde. Moins de trois jours après sa publication, elle cumule plus de 200 millions de vues sur Facebook, Twitter et YouTube. La belle aventure de Kodi Lee ne s’arrête pas là puisque Gabrielle Union lui a offert son « Golden Buzzer » qui lui permet d’être directement qualifié par les émissions en direct d’ « America’s Got Talent ».