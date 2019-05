Twitter bloque temporairement le compte de Geert Wilders

Le chef du parti d’extrême droite PVV (Parti pour la liberté), Geert Wilders, a été temporairement bloqué sur Twitter. Ce blocage intervient à la suite d’un tweet au sujet du parti Démocrates 66 (D66) qui, selon le réseau social, viole ses règles en matière de «comportements haineux».

Geert Wilders s’en est indigné. «Incroyable, bloqué pour avoir critiqué Jetten (le leader de D66, ndlr.). Avec menace de rendre ce blocage définitif. Les auteurs de menaces de morts sont tolérés par Twitter mais pas un tweet de ma part à propos d’un collègue. C’est du délire», a-t-il réagi.

Rob Jetten avait posté mercredi un message contre l’antisémitisme. «Tout le monde à le droit et la liberté de croire en ce qu’il ou elle veut. Levons-nous contre l’antisémitisme, aux Pays-Bas et en Europe.» Dans son tweet, Geert Wilders critiquait les «andouilles de D66 qui laissent les frontières ouvertes et importent de plus en plus l’islam» et qui après «pleurent des conséquences». Ce message a depuis été supprimé.

Le Partij voor de Vrijheid (PVV) est en recul aux dernières élections européennes, après avoir déjà perdu des plumes lors des élections provinciales de mars dernier.