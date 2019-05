Les lourdes accusations du demi-frère de Meghan Markle

Les tensions sont vives dans la famille Markle depuis que Meghan a épousé le prince Harry. Son frère l’accuse de l’avoir rendu SDF.

Tout va bien pour Meghan Markle, qui vient de devenir maman. Sa famille, en revanche, semble aller moins bien. Son frère Thomas est même confronté à une véritable descente aux enfers. Il est actuellement SDF, et accuse Meghan d’être responsable de cette situation.

Dans une interview accordée au Sun, il en dit un peu plus sur sa situation personnelle. « Je suis au plus bas », assure-t-il. « Vivre dans une petite chambre d’hôtel est très dur pour Darlene (sa compagne, ndlr) et son fils. Pour nous tous. »

Il estime que ces difficultés sont dues à la notoriété de Meghan. « Tout cela, c’est parce que ma vie a soudainement été catapultée sous les feux des projecteurs », assure-t-il. « Chacun de mes mouvements est scruté à la loupe. Pas seulement les miens, mais ceux de toute ma famille. Maintenant qu’on a dit tant de choses, vraies et fausses, sur moi, personne ne veut me louer une maison ou m’embaucher. C’est dur à accepter, surtout que je n’ai rien demandé. »

Comme d’habitude, la duchesse de Sussex a préféré ne pas répondre à ces commentaires.