Tour d’Italie – Damiano Cima a attendu le plus longtemps possible avant de lancer son sprint

Damiano Cima a créé la surprise en remportant la 18e étape du Tour d’Italie, promise aux sprinteurs, jeudi, entre Valdaora et Santa Maria di Sala. Le coureur de la formation Nippo Vini Fantini Faizanè, 25 ans, était l’un des trois membres d’une échappée partie après 50 km de course. Alors que les sprinteurs revenaient à toute allure, il a tenu bon, s’offrant le deuxième succès de sa carrière. « Le rêve d’une vie », s’est-il exclamé après sa victoire. « N’importe quel coureur italien veut arriver ici. C’est une joie immense ». Cima et ses compagnons d’échappée, l’Allemand Nico Denz (AG2R La Mondiale) et son compatriote Mirco Maestri (Bardiani-CSF), sont restés à l’avant pendant 170 km. Même si leur avance avait fondu, ils ont pu lancer le sprint pour se disputer la victoire. « J’ai essayé de rester le plus calme possible », a expliqué Cima. « Je savais que j’étais rapide. J’ai attendu le plus possible, puis j’ai tout donné. »

Deuxième, Pascal Ackermann n’a pas réussi à s’offrir une troisième victoire dans ce Giro. « A l’arrivée, j’étais un peu déçu, si vous avez vu le sprint, vous pouvez comprendre pourquoi. Nous étions vraiment tout près », a confié l’Allemand. Le coureur de Bora-Hansgrohe se console avec le maillot cyclamen du classement par points qu’il a repris au Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). « Mon équipe a effectué un travail magnifique, je suis vraiment heureux de reprendre le maillot. Je ne me sentais pas très bien aujourd’hui, mais je me suis dit que c’était la dernière occasion pour moi et j’ai fait travailler mes équipiers. »

Source: Belga