Roland-Garros – Le programme de vendredi avec David Goffin face à Nadal et Elise Mertens

David Goffin (N.27) face à l’Espagnol Rafael Nadal (N.2), onze fois vainqueur à Roland Garros, et Elise Mertens seront sur les courts vendredi pour la 6e journée des Internationaux de France sur la terre battue parisienne. Le choc entre Goffin, 29e mondial, et Nadal, 2e joueur du monde, pour le compte du troisième tour est programmé sur le court central, Philippe Chatrier, en 3e match, après deux rencontres du simple dames. La journée aura débuté à 11h00.

Elise Mertens (N.20), 20e mondiale, aura elle joué, en premier match sur le court Suzanne-Lenglen, face à la Lettone Anastasija Sevastova (N.12), 12e au classement WTA, pour le compte aussi du troisième tour.

En double, Kirsten Flipkens, associée à la Suédoise Johanna Larsson (N.15), sera en piste sur le court N.9, en premier match, pour son deuxième tour face aux Russes Vitalia Diatchenko et Natela Dzalamidze.

Du côté du double messieurs, Joran Vliegen entamera la journée sur le court N.12, avec le Kazakh Mikhail Kukushkin, dans le cadre du deuxième tour face à l’Argentin Pablo Cuevas et l’Espagnol Feliciano Lopez.

– Court Philippe Chatrier (à partir de 11h00):

Petra Martic (Cro/N.31) – Karolina Pliskova (Tch/N.2)

Garbine Muguruza (Esp/N.19) – Elina Svitolina (Ukr/N.9)

David Goffin (BEL/N.27) – Rafael Nadal (Esp/N.2)

Stefanos Tsitsipas (Grè/N.6) – Filip Krajinovic (Ser)

– Court Suzanne-Lenglen (à partir de 11h00):

Elise Mertens (BEL/N.20) – Anastasija Sevastova (Let/N.12)

Casper Ruud (Nor) – Roger Federer (Sui/N.3)

Sloane Stephens (USA/N.7) – Polona Hercog (Sln)

Stan Wawrinka (Sui/N.24) – Grigor Dimitrov (Blr)

– Court Simone-Mathieu (à partir de 11h00):

Marketa Vondrousova (Tch) – Carla Suarez Navarro (Esp/N.28)

Pablo Carreno Busta (Esp) – Benoit Paire (Fra)

Nicolas Mahut (Fra) – Leonardo Mayer (Arg)

Johanna Konta (G-B/N.26) – Viktoria Kuzmova (Svq)

– Court N.9 (à partir de 11h00):

Kirsten Flipkens/Johanna Larsson (BEL/Suè/N.15) –

Vitalia Diatchenko/Natela Dzalamidze (Rus/Rus)

– Court N.12 (à partir de 11h00):

Mikhail Kukushkin/Joran Vliegen (Kaz/BEL) –

Pablo Cuevas/Feliciano Lopez (Arg/Esp)

Source: Belga