Primera Division – Sergio Ramos annonce qu’il reste au Real Madrid

Sergio Ramos a annoncé jeudi, lors d’une conférence de presse, qu’il restera au Real Madrid, dont il est le capitaine, la saison prochaine. Ramos, 33 ans, évolue au Real depuis 2005, mais des rumeurs de départ circulaient depuis plusieurs jours. Selon le président du Real Madrid Florentino Perez, Ramos lui avait confié avoir reçu une offre de la Chine. « Après les spéculations des derniers jours, je voulais clarifier la situation: je suis un Madridista et je veux terminer ma carrière ici », a déclaré Ramos. « J’ai toujours dit au président que mon rêve était de prendre ma retraite ici. Le président le sait. Je suis prêt à jouer gratuitement. Le jour où je pars, je veux le faire par la grande porte, en gagnant, comme je le mérite je pense », a ajouté Ramos, alors que le Real sort d’une saison compliquée.

Transféré de Séville en 2005, le défenseur possède un palmarès impressionnant: quatre championnats d’Espagne, quatre Ligues des Champions, quatre Coupes du monde des clubs, deux Coupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Supercoupes d’Espagne. Ramos a disputé 606 rencontres sous le maillot du Real, marquant 84 buts, dont plusieurs dans des matchs importants, comme en finale de Ligue des Champions 2014 et 2016.

Ramos a également remporté la Coupe du monde 2010 et l’Euro en 2008 et 2012 avec l’Espagne, dont il a porté le maillot à 163 reprises (18 buts).

Source: Belga