L’ancien maillot rose Valerio Conti contraint à l’abandon

Valerio Conti, porteur du maillot rose pendant une semaine, a dû renoncer à prendre le départ de la 18e étape du Tour d’Italie jeudi, a annoncé son équipe, UAE-Team Emirates. Le coureur italien souffre du « nodule du cycliste, l’hygroma ischiatique », a précisé le docteur de l’équipe Jarrad Van Zuydam. « La semaine dernière, Valerio souffrait de douleurs dues au nodule du cycliste, l’hygroma ischiatique », a expliqué le docteur Van Zuydam. « Nous avons traité cela avec un certain succès, mais malheureusement son état s’est détérioré de manière significative après l’étape d’hier. »

« Ce n’est pas la manière dont je voulais terminer le Giro », a regretté Conti, 26 ans. « Malgré l’assistance du staff, la situation a empiré. J’ai essayé de me battre, mais malheureusement me retirer était la seule option. Le Giro a été une grande satisfaction pour moi, je me souviendrai des jours passés en rose. Ils me motiveront pour passer au niveau supérieur. »

Conti s’était emparé du maillot rose à l’issue de la 6e étape, conclue en deuxième position. Il l’a cédé au soir de la 12e étape.

Source: Belga