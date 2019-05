Europa League – Eden Hazard « espère jouer contre Chelsea et Lille » en Ligue des champions

Le transfert n’est pas encore officiel mais il est sur toutes les lèvres. Eden Hazard est sur le point de quitter Chelsea pour le Real Madrid. Le Diable Rouge a réussi ses adieux avec les Blues en marquant deux buts et donnant un assist face à Arsenal (4-1) mercredi à Bakou en finale de l’Europa League. « Lors des sept saisons passées ici, j’ai toujours été heureux », a déclaré Hazard après la finale. « Il y a quelques hauts et quelques bas aussi. Mais le plaisir de jouer au football, il est toujours là. Gagner des trophées, c’est toujours bien, toujours bien pour le club, toujours bien pour les fans. Je ne suis pas quelqu’un de très émotif. Je pensais juste à gagner le match. J’ai la chance de marquer deux buts. Mais si je n’avais pas marqué et qu’on avait gagné le match, j’aurais été tout aussi content ».

Eden Hazard devrait quitter Londres pour Madrid. « Dans les prochains jours ça va être officiel. Je pense que c’était mon dernier match », dit le Brainois. « Maintenant, ce sont les clubs qui doivent se mettre d’accord. J’attends, comme vous attendez, comme tout le monde attend. Je ne peux pas en dire plus. J’espère… enfin je n’espère pas, car j’ai une affection particulière pour ce club. mais si c’était mon dernier match, je pense que j’ai tout donné » ajoute Hazard, qui pourrait retrouver Chelsea en Ligue des champions. « Je ne sais pas si on peut être dans la même poule mais jouer contre Chelsea et Lille, ça serait génial ».

Maurizio Sarri, l’entraîneur de Chelsea, respecte le choix d’Eden Hazard. « C’est un joueur formidable, mais vous devez passer deux, trois mois à le comprendre en tant qu’homme. Mais une fois que vous avez réussi, c’est un homme formidable. Je savais qu’Eden voulait partir. Je voulais respecter sa décision », dit le coach italien des Blues.

Source: Belga