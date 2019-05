Elise Mertens passe le cap du premier tour en double

Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour du double aux Internationaux de France à Roland-Garros, jeudi. Elise Mertens et Aryna Sabalenka (N.6) se sont imposées en deux sets face à l’Allemande Tatjana Maria et la Britannique Heather Watson 6-3, 6-2 en 67 minutes de jeu.

Le duo belgo-bélarusse sera opposé au deuxième tour (16es de finale) à la paire formée par la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Suédoise Rebecca Peterson.

Dans cette épreuve du double, Alison Van Uytvanck et la Luxembourgeoise Mandy Minella ont été par contre éliminées d’entrée, battues – 5-7, 6-2, 6-2 – par la jeune Russe Anastasia Potapova et l’Ukrainienne Dayana Yastremska. Celles-ci affronteront au tour suivant Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson, qui ont battu 6-2, 7-6 (7/2) les Australiennes Monique Adamczak et Jessica Moore.

Alison Van Uytvanck (WTA 55) et Kirsten Flipkens (WTA 64) ont été éliminées au 1er tour du simple. Elise Mertens (WTA 20) est qualifiée pour le 3e tour. Elle jouera vendredi contre la Lettone Anastasija Sevastova, 12e joueuse du monde.

Source: Belga