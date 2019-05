Alison Van Uytvanck battue d’entrée en double

Alison Van Uytvanck et la Luxembourgeoise Mandy Minella ont été éliminées au 1er tour du double dames des Internationaux de France de tennis, jeudi à Roland-Garros. Van Uytvanck et Minella se sont inclinées 5-7, 6-2, 6-2 en 2h23 sur le Court N.5 face à Russe Anastasia Potapova et l’Ukrainienne Dayana Yastremska. Celles-ci affronteront au tour suivant Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson, qui ont battu 6-2, 7-6 (7/2) les Australiennes Monique Adamczak et Jessica Moore plus tôt dans la journée. Une troisième Belge jouera encore en double dames jeudi. Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série N.6, débuteront leur parcours en double face à l’Allemande Tatjana Maria et la Britannique Heather Watson en 4e et dernier match sur le court N.10.

Alison Van Uytvanck (WTA 55) et Kirsten Flipkens (WTA 64) ont été éliminées au 1er tour du simple. Elise Mertens (WTA 20) est qualifiée pour le 3e tour.

Source: Belga