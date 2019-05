La Turquie libère un scientifique américain de la Nasa détenu depuis près de trois ans

La Turquie a libéré mercredi Serkan Gölge, un chercheur de la Nasa ayant la double nationalité turque et américaine, dont la détention pendant près de trois ans a tendu les relations entre les deux pays. « Nous saluons la nouvelle de la libération de prison de Serkan Gölge aujourd’hui », a déclaré la porte-parole du département d’Etat américain Morgan Ortagus à des journalistes.

« Nous allons continuer à suivre de près le cas de M. Gölge ainsi que ceux de nos employés » sur place, a-t-elle ajouté, appelant la Turquie à laisser le scientifique « rentrer chez lui aussi vite que possible ».

Serkan Gölge a été emprisonné en juillet 2016 lors d’une visite dans son pays d’origine, au moment où le président Recep Tayyip Erdogan sévissait contre les soutiens supposés du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire d’Ankara et accusé par le dirigeant turc d’être derrière la tentative de coup d’Etat le même mois.

Il avait été condamné en février 2018 à sept ans et demi de prison pour appartenance aux réseaux gulénistes, malgré les protestations des Etats-Unis.

Un tribunal turc avait remis en liberté en octobre un autre Américain, le pasteur Andrew Brunson, dont la détention puis l’assignation à résidence en Turquie avaient suscité une grave crise entre Ankara et Washington.

source: Belga