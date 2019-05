Europa League – Victoire de Chelsea, avec deux buts d’Eden Hazard, en finale face à Arsenal

Chelsea a remporté l’Europa League de football en battant Arsenal 4 à 1 (mi-temps: 0-0) dans une finale 100% anglaise mercredi à Bakou en Azerbaïdjan avec notamment deux buts d’Eden Hazard. Le Français Olivier Giroud avait ouvert la marque pour les Blues à la 49e minute (1-0), inscrivant son 11e but, meilleur buteur cette saison en Europa League. Les hommes de Maurizio Sarri ont doublé leur avantage à la 60e minute par Pedro Rodriguez (2-0), bien servi par Eden Hazard. Le stratège de Chelsea et des Diables Rouges convertissait quelques minutes plus tard un penalty provoqué par Giroud. A 3 à 0 à la 65e, la messe était dite, même si, à peine monté au jeu, Iwobi réduisait la marque d’une belle frappe à la 69e minute (3-1).

Pour sa deuxième réalisation de la soirée, Eden Hazard remettait bien vite les siens dans le bon sens (4-1 à la 72e) avant de sortir à la 87e minute pour ce qui était peut-être son dernier match sous les couleurs de Chelsea.

C’est le deuxième succès de Chelsea dans cet Europa League après sa victoire en 2013. Arsenal ne s’est encore jamais imposé dans cette compétition.

Débarqué à l’Emirates Stadium en début de saison à la place de l’emblématique Arsène Wenger, Unai Emery, l’entraîneur d’Arsenal, n’avait jamais été battu en finale. Il a remporté l’Europa League à trois reprises avec Séville (2014, 2015, 2016). Il reste donc au même niveau que Giovanni Trappatoni triple lauréat avec la Juventus (1977 et 1993) et l’Inter (1991).

