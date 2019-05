Europa League – Palmarès

Palmarès de l’Europa League de football, organisée entre 1972 et 2009 sous le nom de Coupe de l’UEFA, à l’issue de la finale de l’édition 2019 à Bakou remportée par Chelsea face à Arsenal (4-1) mercredi:

Coupe de l’UEFA

1972 Tottenham Hotspur (Ang)

1973 FC Liverpool (Ang)

1974 Feyenoord Rotterdam (P-B)

1975 Borussia Mönchengladbach (All)

1976 FC Liverpool (Ang)

1977 Juventus Turin (Ita)

1978 PSV Eindhoven (P-B)

1979 Borussia Mönchengladbach (All)

1980 Eintracht Francfort (All)

1981 Ipswich Town (Ang)

1982 IFK Göteborg (Suè)

1983 RSC Anderlecht (BEL) ****

1984 Tottenham Hotspur (Ang)

1985 Real Madrid (Esp)

1986 Real Madrid (Esp)

1987 IFK Göteborg (Suè)

1988 Bayer Leverkusen (All)

1989 Naples (Ita)

1990 Juventus Turin (Ita)

1991 Inter Milan (Ita)

1992 Ajax Amsterdam (P-B)

1993 Juventus Turin (Ita)

1994 Inter Milan (Ita)

1995 AC Parme (Ita)

1996 Bayern Munich (All)

1997 Schalke 04 (All)

1998 Inter Milan (Ita)

1999 AC Parme (Ita)

2000 Galatasaray Istanbul (Tur)

2001 FC Liverpool (Ang)

2002 Feyenoord Rotterdam (P-B)

2003 FC Porto (Por)

2004 Valence CF (Esp)

2005 CSKA Moskou (Rus)

2006 FC Séville (Esp)

2007 FC Séville (Esp)

2008 Zenit Saint-Pétersbourg (Rus)

2009 FC Shakhtar Donetsk (Ukr)

Europa League

2010 Atlético Madrid (Esp)

2011 FC Porto (Por)

2012 Atlético Madrid (Esp)

2013 Chelsea (Ang)

2014 FC Séville (Esp)

2015 FC Séville (Esp)

2016 FC Séville (Esp)

2017 Manchester United (Ang)

2018 Atlético Madrid (Esp)

2019 Chelsea (Ang)

