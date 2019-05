Europa League – Eden Hazard contre Arsenal en finale, un titre en guise d’adieu ?

Chelsea et Arsenal s’affrontent ce mercredi à Bakou (21h00 heure belge) en finale de l’Europa League de football. Chelsea, le club d’Eden Hazard, vise un deuxième succès après sa victoire en 2013. Arsenal ne s’est encore jamais imposé dans la compétition. Cette finale ouvre une semaine européenne à l’accent anglais. Trois jours plus tard, le dernier acte de la Ligue des Champions opposera en effet Liverpool à Tottenham. Ce sera la deuxième fois que la finale de la C3 met aux prises deux équipes anglaises. La toute première édition de la Coupe de l’UEFA, en 1972, avait vu Tottenham venir à bout de Wolverhampton (2-1 et 1-1).

Le choix de Bakou et de son stade Olympique (70.000 places) a suscité des polémiques. Ainsi, l’Arménien Henrikh Mkhitaryan, joueur d’Arsenal, ne se rendra pas dans la capitale de l’Azerbaïdjan par souci de sécurité à cause du conflit territorial qui oppose les deux pays du Caucase.

Rayon football, cette rencontre promet d’être intéressante. En championnat, Chelsea s’est imposé 3-2 lors de la deuxième journée le 18 août. Arsenal avait remporté 2-0 la manche retour le 19 janvier. Les deux équipes n’ont été séparées que de deux points à la fin du championnat. Avec une différence de taille, Chelsea (72) a terminé troisième tandis qu’Arsenal (70) a fini cinquième, derrière Tottenham (71). Ce qui signifie que pour les ‘Gunners’, cette finale constitue l’ultime chance d’accéder à la prochaine Ligue des Champions, un ticket étant attribué au vainqueur de l’Europa League.

Ce match pourrait être le tout dernier sous le maillot des ‘Blues’ d’Eden Hazard, annoncé comme l’un des principaux animateurs du prochain mercato. Hazard a souvent été préservé par son entraîneur, Maurizio Sarri, en Europe cette saison. Il compte 7 apparitions et une seule passe décisive. Ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire, en demi-finale contre Francfort, le tir au but qui a envoyé Chelsea en finale.

Débarqué à l’Emirates Stadium en début de saison à la place de l’emblématique Arsène Wenger, Unai Emery a déjà remporté la compétition à trois reprises avec Séville. Jamais battu en finale, il pourrait devenir l’entraîneur le plus titré dans la compétition et dépasser Giovanni Trappatoni triple lauréat avec la Juventus (1977 et 1993) et l’Inter (1991).

La rencontre sera dirigée par l’Italien Gianluca Rocchi. Notons que pour la première fois en finale d’Europa League, l’assistance vidéo sera d’application. Chaque équipe aura également le droit d’effectuer un quatrième remplacement en cas de prolongation.

Source: Belga