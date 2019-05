Europa League – Eden Hazard après la finale gagnée face à Arsenal: « je pense que c’est un au-revoir »

Eden Hazard devrait avoir disputer son dernier match sous les couleurs de Chelsea mercredi en finale de l’Europa League de football. Le stratège des Blues a inscrit deux buts, dont un sur penalty, et délivré une passe décisive lors du large triomphe face à Arsenal (4-1). Eden Hazard y est allé aussi de sa petite phrase à l’interview pour BT Sports au coup de sifflet final. « Je pense que c’est un au-revoir », a lâché Eden Hazard à Chelsea depuis 2012. « Mais en football, on ne sait jamais. »

Les rumeurs se font de plus en plus insistante sur un départ du Diable Rouge au Real Madrid la saison prochaine. « Nous déciderons dans les prochains jours, l’unique objectif dans mon esprit était de gagner cette finale », a expliqué Eden Hazard. « J’ai pris ma décision déjà, mais j’attends celle des deux clubs. Je pense que c’est un au-revoir, mais en football on ne sait jamais. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait dans un des plus grands clubs. Alors maintenant, peut-être qu’il est temps pour un nouveau challenge ».

Source: Belga