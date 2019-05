Europa League – Eden Hazard après la finale gagnée face à Arsenal: « je pense que c’est un au-revoir »

Eden Hazard devrait avoir disputer son dernier match sous les couleurs de Chelsea mercredi en finale de l’Europa League de football. Le stratège des Blues a inscrit deux buts, dont un sur penalty, et délivré une passe décisive lors du large triomphe face à Arsenal (4-1). Eden Hazard y est allé aussi de sa petite phrase à l’interview pour BT Sports au coup de sifflet final. « Je pense que c’est un au-revoir », a lâché Eden Hazard à Chelsea depuis 2012. « Mais en football, on ne sait jamais. »

Les rumeurs se font de plus en plus insistante sur un départ du Diable Rouge au Real Madrid la saison prochaine. « Nous déciderons dans les prochains jours, l’unique objectif dans mon esprit était de gagner cette finale », a expliqué Eden Hazard. « J’ai pris ma décision déjà, mais j’attends celle des deux clubs. Je pense que c’est un au-revoir, mais en football on ne sait jamais. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait dans un des plus grands clubs. Alors maintenant, peut-être qu’il est temps pour un nouveau challenge ».

Hazard, 28 ans et sous contrat à Chelsea jusqu’en 2020, n’a jamais caché son envie de rejoindre un jour le prestigieux Real Madrid. La presse évoque un transfert à plus de 100 millions d’euros.

Le 5 avril, l’entraîneur du Real Zinedine Zidane avait en retour affiché son estime pour l’attaquant de Chelsea.

« Ce que je peux dire, c’est que c’est un joueur que j’ai toujours apprécié, comme tout le monde le sait », avait notamment déclaré Zizou.

Revenu en sauveur le 11 mars sur le banc d’un Real en fin de cycle, éjecté prématurément de la Ligue des champions cette saison, Zidane a promis « du changement » à l’intersaison, alimentant toutes les rumeurs de transferts. Les médias espagnols ont évoqué une enveloppe de recrutement pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros pour rebâtir l’effectif et Zidane lui-même a donné quelques pistes en disant beaucoup apprécier le milieu français Paul Pogba.

Ce qui a pu faire traîner les négociations entre le Real et Chelsea, c’est que les « Blues » ont été sanctionnés d’une interdiction de recrutement jusqu’à fin janvier 2020. Mais le club londonien s’en est remis au Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour essayer de faire casser cette sanction de la FIFA pour infraction au règlement sur le transfert de joueurs mineurs.

Dans le staff de Chelsea, on parle déjà de l’international belge au passé. Hazard « a été un grand joueur de Chelsea pendant sept saisons et maintenant il est temps de respecter sa décision », a lancé dimanche à la BBC le coach des Blues Maurizio Sarri, tout en ajoutant qu’il espérait que l’attaquant des Diables resterait au club.

Arrivé à Chelsea en provenance de Lille en 2012, Hazard a remporté deux titres de champion d’Angleterre (2013, 2015), une Cup (2018), une Coupe de la Ligue (2015) et deux Europa League (2013, 2019).

Source: Belga