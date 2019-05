Europa League – Chelsea et un Hazard triplement décisif décrochent leur deuxième Europa League

Chalsea a remporté l’édition 2018-2019 de l’Europa League mercredi soir au stade Olympique de Bakou en Azerbaïdjan suite à sa victoire 4-1 face à Arsenal en finale. Il s’agit du deuxième succès des Blues dans cette compétition, eux qui avaient soulevé ce trophée au ciel en 2013. A l’époque, Eden Hazard n’avait pas eu l’occasion de disputer la finale. Cette fois-ci, le Diable rouge était bien présent et a marqué cette finale de son empreinte avec deux buts et un assist pour ce qui devrait être son dernier match sous la vareuse de Chelsea. Il a quitté le terrain sous les applaudissement à la 89e minute. Après une première mi-temps équilibrée et pauvre en occasions, l’équipe de Maurizio Sarri a pris nettement le dessus sur celle d’Unai Emery dans ce derby londonien. Le Français Olivier Giroud a débloqué le marquoir d’un coup de tête sur un centre à mi-hauteur d’Emerson, s’isolant par la même occasion en tête du classement des buteurs de cette Europa League avec 11 réalisations (49e).

Eden Hazard a ensuite pris le devant de la scène en offrant tout d’abord le ballon du 2-0 à Pedro (60e). Cinq minutes plus tard, le Diable rouge était une nouvelle fois au rendez-vous pour propulser le ballon au fond des filets sur penalty (65e).

Dos au mur, Arsenal a tenté une réaction et a même repris espoir suite au but d’Alex Iwobi (69e). Mais Eden Hazard, servi au deuxième poteau par Giroud, a rapidement tué tout suspense en plantant le but du 4-1 définitif d’une reprise du gauche (72e).

Impuissant, le gardien d’Arsenal Petr Cech sauvera encore quelques balles dans le dernier quart d’heure pour éviter l’humiliation à l’occasion du dernier match de sa carrière.

Décevants, les Gunners devront encore patienter pour décrocher un deuxième trophée européen après leur victoire en Coupe des Coupes en 1994. Leur entraîneur Unaï Emery n’est quant à lui pas parvenu à remporter une 4e Europa League après les trois succès en trois finales avec le FC Séville. Il s’agit en revanche du tout premier trophée de la carrière du coach de Chelsea Maurizio Sarri.

Mercredi, Chelsea a soulevé le 6e trophée européen de son histoire après l’Europa League de 2013, la Ligue des Champions de 2012, la Coupe des Coupes de 1971 et 1998 et la Supercoupe UEFA de 1998.

Samedi à Madrid, Tottenham et Liverpool s’affronteront dans une autre finale 100% anglaise pour s’adjuger la Ligue des Champions.

