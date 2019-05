Consultations wallonnes: deux heures d’entrevue pour un « premier contact » entre PS et Ecolo

Là où le MR était resté une grosse heure, le président du PS Elio Di Rupo et l’ancien ministre-président wallon Paul Magnette ont pris près de deux heures ce mercredi pour discuter avec le co-président d’Ecolo Jean-Marc Nollet et le chef de groupe des Verts au Parlement wallon, Stéphane Hazée, à l’occasion d’une première journée de consultations post-électorales pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. A la sortie de la réunion, aucune des deux parties ne souhaitait toutefois faire de cet élément un indice de convergences.

« Il n’y a en tout cas eu aucune négociation, c’était un premier contact », a brièvement commenté M. Nollet.

Ces rencontres avec le MR puis Ecolo, qui devront être suivies en début de semaine prochaine d’entrevues avec les représentants du PTB et du cdH, suivent la hiérarchie des résultats sortis des urnes.

« C’est un premier contact, on établit la table des matières, on détermine quels sont grands sujets, les grandes priorités, on regarde comment amplifier la création d’activités économiques et d’emploi, la cohésion sociale, la lutte contre pauvreté, le pouvoir d’achat, la transition climatique », énumère Paul Magnette.

« On n’entre pas encore dans les détails. Au début, il y a toujours beaucoup de points de convergence, car beaucoup de gens ont envie d’y être », a commenté le bourgmestre de Charleroi, sourire en coin. « Mais le diable est dans les détails ».

Quant au rythme des pourparlers, « chaque niveau de pouvoir doit avancer à son rythme en fonction de sa propre réalité », a précisé Paul Magnette en évoquant les possibilités « que deux, trois partis se trouvent des convergences fortes et puissent entamer rapidement des négociations, ou que ça prenne un peu plus de temps ».

Source: Belga