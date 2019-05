500 personnes rendent hommage à Soraya, Lucile et Cyril, les victimes de Benjamin Herman, à Liège

500 personnes, parmi lesquelles les ministres du gouvernement d’affaires courantes Pieter De Crem (Intérieur) et Koen Geens (Justice) mais aussi des représentants des autorités liégeoises, judiciaires et quelque 300 policiers, ont rendu hommage mercredi matin à Soraya Belkacemi, Lucile Garcia et Cyril Vangriecken, tués le 29 mai 2018 par Benjamin Herman. Ce dernier fut finalement abattu par les forces de l’ordre alors qu’il s’était réfugié au Lycée Lucie de Waha. L’hommage a été poignant, silencieux, empreint de dignité de la part de familles toujours éplorées un an après l’attentat qui leur a enlevé à chacune un être cher, « victime de la violence aveugle du terrorisme » selon les mots de Christian Beaupère, chef de corps de la zone de police de Liège. Lui-même a perdu, le 29 mai 2018, deux de ses agents.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a également pris la parole pour plaider pour un refinancement et une réorganisation de toute la chaîne de sécurité.

Source: Belga