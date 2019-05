Une femelle anaconda a fait des petits toute seule

Anna, une femelle anaconda de près de trois mètres de long, a donné naissance à trois petits tout mignons dans un vivarium du New England Aquarium aux Etats-Unis. Quoi de plus normal… Et pourtant, Anna ne vivait qu’avec des femelles, selon le Washington Post.

C’est à une naissance miraculeuse que les employés du vivarium ont assisté, mais un « miracle » tout à fait biologique qui relève d’un processus appelé parthénogénèse. Certains serpents, tout comme des espèces de lézards et de requins, parviennent en effet à procréer sans l’intervention d’un mâle grâce à un oeuf non fécondé qui se transforme en embryon.

The arrival of two baby anacondas took everyone at the @NEAQ by surprise: They were born in an exhibit that doesn't have any male snakes. https://t.co/wt6DD8rN5s pic.twitter.com/4geWBJg4HE

— WGBH News (@wgbhnews) May 26, 2019