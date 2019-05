Des coccinelles gratuites pour remplacer les pesticides

La ville de Caen, en France, a trouvé une parade pour éviter d’avoir recours aux pesticides. Elle a décidé d’offrir gratuitement des… coccinelles à ses habitants.

Il n’est pas facile de trouver une alternative aux pesticides qui reste naturelle et écologique. Et pourtant, la coccinelle est connue pour éloigner les autres insectes indésirables qui dégradent les végétaux, et surtout pour consommer entre 60 et 100 pucerons par jour, selon Actu.fr.

Le jardinier en herbe qui veut rester bio aura donc tout intérêt à se tourner vers la ‘bête à bon Dieu’. La ville de Caen va donc organiser, tous les vendredis matin jusqu’au 5 juillet, des distributions de « pontes d’insectes utiles » parmi lesquels des larves de chrysopes qui dévorent encore plus qu’une coccinelle adulte.