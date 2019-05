Pour Harrison Ford, personne d’autre ne peut interpréter Indiana Jones

Pour Harrison Ford, c’est clair, personne ne lui succédera en tant qu’Indiana Jones.

James Bond, Superman, Batman… Les acteurs changent mais les personnages restent. A une exception près. Cela fait en effet 38 ans qu’Harrison Ford joue le rôle d’Indiana Jones au cinéma. Et alors qu’un cinquième film est en préparation pour 2021, l’acteur de 76 ans est revenu sur la question qui brûle les lèvres de nombreux fans de la saga: qui arrivera à lui succéder?

Interrogé dans l’émission « The Today Show, » Harrison Ford a affirmé que « personne ne deviendra Indiana Jones. » Devant l’air surpris du journaliste Craig Melvin, il poursuit. « Tu ne comprends pas? Je suis Indiana Jones. Quand je ne serai plus là, lui non plus. C’est pourtant simple! »

Même Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, Avengers), un temps pressenti pour le remplacer, ne convainc par l’acteur qui préférerait simplement que son personnage meure.