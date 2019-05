Suspicion de fraude dans le milieu du football – La haute chambre d’appel de la Commission des litiges décidera « plus tard »

La haute chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union belge de football n’a pas fixé de date quant aux décisions qu’elle doit prendre dans le dossier du match présumé truqué entre le FC Malines et Waasland-Beveren en playoffs de l’an dernier. A l’issue de la sixième et dernière journée d’audiences, les décisions à l’encontre des deux clubs ainsi qu’à l’encontre des 13 personnes figurant dans le dossier seront prises « plus tard » a dit Dirk Thijs, le président de la Commission. Une fois les décisions rendues, il reste une possibilité d’interjeter un recours devant la CBAS, la Cour belge d’arbitrage pour le sport. Celui-ci doit être introduit dans les sept jours à compter du lendemain de la décision.

L’Union belge a toujours souhaité voir le dossier clôturé pour le 30 juin, en tenant compte d’une éventuelle procédure devant la CBAS.

Le procureur fédéral de l’Union belge a requis la dégradation en 1B pour le FC Malines. Malines partirait aussi avec un déficit de 12 points et est sous la menace d’une exclusion de la Coupe d’Europe et de Belgique. Waasland-Beveren est sous la menace lui d’une relégation en D1B avec un handicap de six points. Pour Olivier Myny, ancien joueur de Waasland-Beveren, le procureur a requis douze mois de suspension, mais dix avec sursis. Les autres accusés risquent une suspension de un à dix ans.

Source: Belga