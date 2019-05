Mertens, qui affronte la Française Parry, 16 ans: « La prendre à la gorge »

Elise Mertens (WTA 20) va tenter de se qualifier pour la troisième fois consécutive pour le troisième tour à Roland-Garros, ce mercredi. Sur le court N.14, en premier match, la Limbourgeoise, 23 ans, affrontera la benjamine du tournoi, la Française Diane Parry (WTA 457), qui a 16 ans et 281 jours fut la plus jeune joueuse à remporter un match Porte d’Auteuil depuis 2009 et qui a pour habitude de venir au stade en trottinette. « Je ne sais pas trop comment elle va se profiler sur le court, vu que je ne la connais pas », a dit la N.1 belge. « J’imagine qu’elle va surtout vouloir profiter de l’événement, mais je ne sais pas si elle sera stressée ou pas. Je pense qu’il faudra essayer de la prendre à la gorge, pour ne pas qu’elle puisse trouver ses marques et jouer libérée. Le plus difficile, sur terre battue, c’est de devoir parfois faire le point trois fois avant de le remporter. Mais j’ai disputé un très bon troisième set contre Zidansek et cette victoire doit me donner confiance. »

C’est que des victoires, Elise Mertens n’a pas eu beaucoup depuis son titre au tournoi WTA de Doha, en février. Et elle a peut-être un beau coup à jouer à Roland-Garros. La native de Louvain, huitième de finaliste l’an dernier, n’a en effet pas hérité de la partie de tableau la plus compliquée. Mais elle préfère se concentrer sur son jeu.

« Ce que je cherche surtout à améliorer, c’est de rentrer plus dans le terrain », a-t-elle poursuivi. « Je dois être plus agressive sur la balle 3, celle qui suit mon service, afin de prendre l’échange à mon compte. Ou retourner plus long, car quand cette balle atterrit à hauteur du carré de service, je risque de me retrouver en difficulté. Et comme je suis quelqu’un d’assez exigeant, cela peut parfois m’énerver. »

Source: Belga