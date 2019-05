L’entraîneur Wouter Vrancken signe un contrat à durée indéterminée à Malines

L’entraîneur Wouter Vrancken et le FC Malines ont décidé de prolonger leur collaboration. Vrancken a signé un contrat à durée indéterminée, a annoncé mardi le vainqueur de la Coupe de Belgique. Ancien joueur du club, Vrancken était devenu l’entraîneur du KV en août 2018 en remplacement de Dennis van Wijk. Vrancken a réussi à mener Malines vers le titre de la Proximus League et donc le retour parmi l’élite. Mais le club pourrait être sanctionné dans le cadre du présumé match truqué de la saison dernière contre Waasland-Beveren et finalement rester en D1B avec une pénalité en prime. « J’ai signé mon contrat quelle que soit la division dans laquelle nous évoluerons », a clarifié Vrancken. « Avec tout ce que j’ai lu et entendu, j’ai confiance que tout rentrera dans l’ordre. Je veux donner le signal que je crois que cela s’arrangera pour le club. »

Le précédent contrat de Vrancken arrivait à échéance l’an prochain.

Source: Belga