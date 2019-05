« Le parquet fédéral a tu des arguments et des déclarations »

L’avocat du FC Malines (KVM), Me Joost Everaert, a dénoncé mardi devant la commission des litiges d’appel que le procureur fédéral Kris Wagner, ni dans ses conclusions écrites ni dans sa réponse orale, n’a pas abordé un certain nombre d’arguments et de déclarations à décharge du club. « Probablement parce qu’ils ne correspondent pas à sa vision étroite. » Lundi, les parties intervenantes se sont tous pâmés de l’exhaustivité et de la diligence du coordinateur de l’enquête et du parquet fédéral dans le dossier disciplinaire. « Mais j’ai l’impression qu’une enquête a été menée sur une société autre que le FC Malines », a commencé Everaert.

L’avoat du KVM est resté sur sa faim affamé après la réplique du procureur fédéral Wagner, parce qu’il n’a pas abordé tous les éléments. « Si on n’a rien à dire, il faut se taire. Wagner a appliqué ce principe de manière cohérente. Par exemple, il aurait dû vérifier dans quelle mesure les appels téléphoniques appartiennent à Malines. La lecture de transcriptions ne suffit pas. Il doit fournir des preuves. Samedi, nous n’avons rien entendu sur l’imputabilité de Malines. Les conclusions le montrent sur deux demi-pages. Ils contiennent six faits concernant le FC Malines, dont cinq sont manifestement erronés. Cependant, ils sont faciles à retracer. Il suffit de vérifier le croisement des entreprises. Nous avons mentionné les inexactitudes factuelles dans nos conclusions, mais le procureur général fédéral ne juge pas nécessaire de les corriger. »

« J’ai un problème avec le silence du parquet fédéral sur les déclarations. Les preuves en faveur des parties poursuivies sont gardées secrètes par le parquet fédéral », a poursuivi Me Everaert. Par exemple, il a mentionné Dejan Veljkovic dans les pv’s des officiers de parquet. « Veljkovic défend ses propres intérêts », a lu l’avocat dans les conclusions des enquêteurs. « Le parquet fédéral l’ignore. Cela peut ne pas être considéré comme important parce qu’elle ne s’inscrit pas dans sa propre vision étroite. Le procureur fédéral crie que les accusés n’évoquent pas le fond de l’affaire, mais seulement dans la procédure. En attendant, cependant, il ignore également les éléments qui font la lumière sur l’affaire. »

« M. Wagner fait comme si le juge des référés a rejeté toutes les questions de procédure. C’est inexact. Il a été dit que la commission des litiges d’appel devra juger si les droits d’un procès équitable ont été violés. C’est à votre commission de se pencher là-dessus. Votre autorité se joue ici. Nous espérons que vous aussi appliquerez les règles de cassation en cette affaire. Après tout, la procédure est essentielle et c’est le travail d’un avocat de montrer les failles. »

Source: Belga