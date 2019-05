Le Néerlandais Cees Bol s’offre la 1re étape

Cees Bol a remporté la première étape du Tour de Norvège (2.HC), mardi, entre Stavanger et Egersund (168,2 km). Le Néerlandais de la formation Sunweb s’est imposé au sprint devant le Roumain Eduard Grosu (Delko Marseille Provence) et le Norvégien Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates). Trois Belges ont fini dans le top-10 de cette étape: Lauwrence Naesen (Lotto Soudal) est quatrième, Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy) est huitième et Tim Wellens (Lotto Soudal) dixième. Les aventuriers du jour se nomment Elmar Reinders (Roompot-Charles), Fridtjof Roinas (Joker Fuel of Norway), Jacob Eriksson (Coop) et Torstein Traaen (Uno-X Norwegian Development). Ils ont été repris à 3 km de l’arrivée sous l’impulsion de l’équipe Deceuninck – Quick-Step, qui visait la victoire avec le Colombien Alvaro Hodeg.

Au sprint, c’est cependant Bol qui a émergé. Pour sa première année chez les pros, le Néerlandais de 23 ans s’était déjà imposé à la Nokere Koerse et lors de la 7e étape du Tour de Californie.

Remco Evenepoel a été impliqué dans une chute dans le dernier kilomètre. Il a pu se relever et franchir l’arrivée.

Mercredi, la deuxième étape reliera Kvinesdal à Mandal (174 km). Le Tour de Norvège se compose de six étapes. L’Espagnol Eduard Prades s’est imposé en 2018.

Source: Belga