Elections 2019 – La « première entrevue de plus de deux minutes » entre De Wever et Van Grieken

Le président du parti Vlaams Belang était invité dans un talk-show de la chaîne privée flamande Vier, lundi soir, lors duquel il a commenté la rencontre prévue avec Bart De Wever. « Ce sera la première fois que je m’entretiens avec lui pendant plus de deux minutes entre quatre yeux », a-t-il déclaré. C’est la première fois qu’une figure du parti d’extrême droite est invitée sur le plateau de l’émission « Gert Late Night ». Le présentateur Gert Verhulst avait indiqué par le passé qu’il s’opposait à l’idée d’un cordon sanitaire dans son programme. Filip Dewinter, chef de file du parti, priait depuis lors pour une invitation, en vain. C’est finalement le jeune président du VB qui a accédé au plateau, au lendemain de la victoire de son parti aux élections.

Pendant le talk-show Tom Van Grieken est resté discret sur ses intentions, car il souhaite donner une chance à d’éventuelles négociations, a-t-il dit. Avant d’ajouter qu’il ne voulait pas choisir la « solution de facilité » en se reléguant dans un rôle d’opposition.

On ne saura pas quels pourraient être les points de rupture avec la N-VA, qui a la main en Flandre pour former une coalition. Tom Van Grieken a néanmoins laissé entendre qu’obtenir un arrêt de l’immigration, comme prévu par le programme du VB, serait « difficile ».

Il n’a pas voulu s’épancher non plus sur les figures de Filip Dewinter et Dries Van Languenghove, difficilement acceptables pour la N-VA. « Filip Dewinter a déjà dit qu’il ferait un pas de côté s’il représentait une pierre d’achoppement », a déclaré De Grieken. « Pour le reste, c’est purement hypothétique. »

En tant que premier parti sorti des urnes au nord du pays, la N-VA a pris la main pour former une coalition en Flandre. Elle doit rencontrer les autres partis flamands. Elle n’exclut pas de rompre le cordon sanitaire – par lequel les formations démocratiques s’empêchent de gouverner avec l’extrême droite – et de monter avec le VB au gouvernement flamand, mais la réalité arithmétique n’est pas favorable à cette option.

Source: Belga