Pendant près d’un an, en 2014 et 2015, des militaires américains ont été témoins de phénomènes inexpliqués et ont aperçu des objets volants non identifiés. Des images et des vidéos montrent ce qu’ils ont vu.

Ce lundi 27 mai, le New York Times a publié les témoignages de plusieurs pilotes de l’armée de l’air américaine dans une enquête passionnante. Presque chaque jour durant une période s’étalant entre l’été 2014 et le mois de mars 2015, plusieurs militaires affirment avoir été confrontés à des objets volants non identifiés.

Des objets sans moteur se déplaçant à des vitesses supersoniques

Ces observations ont été faites dans le ciel de la côte est des États-Unis, entre la Floride et la Virginie. Les pilotes ont signalé à leurs supérieurs des objets sans moteur à réaction visible pouvant voler à plus de 9.000 m d’altitude et se déplacer à des vitesses hypersoniques sans laisser de traînée d’échappement. En 2014, le pilote d’un Super Hornet a presque eu une collision avec l’un de ces OVNIS. Un rapport officiel de l’incident avait d’ailleurs été rempli.

Plusieurs « incidents » filmés

Certains de ces événements ont pu être filmés. Dans une vidéo filmée le 20 janvier 2015 par la caméra d’un avion, on peut voir l’objet et entendre le pilote s’exclamer : « Wow, c’est quoi ça mec ? Regardez-moi ça voler ! ».

Plus encore que la vitesse supersonique, les pilotes témoins de ces OVNIS sont stupéfaits par leur capacité à s’arrêter net. Ils évoquent quelque chose qui va au-delà de la physique humaine. « La vitesse ne peut pas vous tuer mais le freinage ou l’accélération, si », a raconté le Lieutenant Graves au New York Times.

La Marine prend le phénomène au sérieux

Du côté du ministère de la défense, personne ne dit qu’il s’agit d’objets extraterrestres. Les experts estiment que généralement des explications terrestres permettent de comprendre ces phénomènes. Néanmoins, la Marine prend ces observations très au sérieux. Depuis le début de l’année, il existe d’ailleurs de nouvelles directives sur la façon de signaler ce que les militaires décrivent comme des phénomènes aériens inexpliqués ou des objets volants non identifiés.