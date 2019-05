Naissance d’un veau à deux têtes aux États-Unis

C’est un animal étonnant qui a vu le jour dans un ranch américain du Montana : un veau à deux têtes. Si les cas de mammifères à deux têtes sont rares, ils ne sont pourtant pas isolés.

Quelle ne fut pas la surprise d’Heather Herman lorsqu’elle découvrit, en inspectant son bétail comme elle le fait tous les jours, un jeune veau à deux têtes.

«Je faisais l’un de mes contrôles quotidiens dans notre troupeau et j’ai remarqué une vache toute seule. Alors je m’en suis approchée pour voir si tout allait bien », explique Heather Herman au quotidien britannique Metro. « Le veau était allongé à côté d’elle. Même de loin, je pouvais déjà dire que quelque chose n’allait pas. »

« J’ai eu des réactions très mitigées quand j’ai compris ce qui n’allait pas », poursuit Heather Herman. «Vous ne voulez ni perdre un veau, ni voir un de vos animaux souffrir. »

« Honnêtement, je ne voulais plus le regarder quand j’ai réalisé ce dont il s’agissait », confie la jeune femme. Malheureusement, le jeune veau n’a pas survécu. L’animal extraordinaire est décédé peu de temps après sa naissance.

Sa mère, quant à elle, a retrouvé son état normal et est en parfaite santé. Heather Herman s’est étonnée que sa vache ait pu accoucher seule, sans assistance humaine. D’après elle, dans ces conditions, l’animal aurait pu facilement mourir.

