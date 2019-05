Mauvais départ pour la tournée des Spice Girls

Les fans l’attendaient depuis 2012. Mais tout ne se passe pas comme prévu: la tournée des Spice Girls a plutôt mal commencé.

Des milliers de spectateurs avaient acheté leur billet pour le concert des Spices Girls à Dublin. Il s’agissait de la première date, et les attentes étaient élevées. Mais selon plusieurs spectateurs, le son était catastrophique. « Le pire son que j’ai entendu », souligne une fan pas vraiment contente d’avoir déboursé 80 £ pour un show de cette qualité.

@spicegirls paid £80 for a ticket for tonight and can safely say the sound quality was the worst I’ve heard at any gig.. I would recommend sacking your sound tech… when we could hear you.. you sounded fab! @WalesOnline @principalitysta pic.twitter.com/FNl1RCuY8Z

— Michelle Heathfield (@sparklinshell76) May 27, 2019