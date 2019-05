Elle tombe amoureuse d’un sans-abri et transforme entièrement sa vie

Ils se sont rencontrés au mois de juin de l’année dernière, en bord de mer. Mais leur histoire d’amour n’a rien d’habituel. Elle enseignante, lui sans abri. Ils tombent amoureux, et elle a profondément changé sa vie.

Katie Nicol a rencontré son compagnon actuel, Jon Haynes, alors qu’il vivait à la rue. D’après Katie, une « chimie instantanée » s’est installée entre eux. « Nous nous sommes directement bien entendus et ça a été un déclic immédiat. Il a semblé si sincère ».

Ils se sont rencontrés au mois de juin dernier, sur l’emplacement habituel de Jon en bord de mer, près d’un marchand de glace.

Katie, une enseignante de 38 ans se livre au quotidien britannique Metro : «Je suis allée m’asseoir près de lui un jour et je lui ai demandé « Quelle est ton histoire? ». On a bien accroché. À partir de là, je suis allée m’asseoir avec lui tous les jours. Il m’a dit qu’il voulait changer de vie. Alors nous avons décidé de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. »

Peu de temps après, ils s’échangeaient déjà des mots d’amour. Il lui écrivait des poèmes et elle l’invitait pour des repas préparés maison.

Si la plupart des amis et de la famille de Katie l’ont soutenue dans sa relation, ce n’a pas été le cas pour tout le monde. Mais pour Katie, « aujourd’hui les gens se rencontrent sur Tinder. À mon avis, c’est bien plus dangereux que de rester assis et de parler à quelqu’un pendant quatre mois ».

Une vie transformée

Jon, qui était accro à l’héroïne et aux hallucinogènes, était sans abri depuis 18 mois. En huit mois de relations, Katie a transformé sa vie et l’a aidé à se débarrasser de ses addictions. « Elle m’a tellement aidée, et de tant de façons différentes », certifie Jon. Le jeune homme de 31 ans explique que la vie de sans abri était difficile. « On m’a donné des coups de pieds, on me chassait et on m’a même craché dessus », se rappelle-t-il.

Aujourd’hui, Jon a un toit et même un job. Il a aussi retrouvé son père, grâce à Katie, qu’il n’avait plus vu depuis ses six ans. Aujourd’hui,il rattrape le temps perdu avec lui.

Fous l’un de l’autre, « notre relation s’est énormément renforcée », assure Katie. « Ensemble, on rigole tous les jours. On rit tout le temps ».