« Le bien-être de nos collaborateurs est primordial »

« Nous vivons dans une société où tout va toujours plus vite, c’est pourquoi il est important de bien prendre soin de nous tant sur le plan physique que mental », déclare Kimberly De Laet, coordinatrice Learning & Development chez le gestionnaire de réseau Elia. Avec ses collègues, Kimberly veille au bien-être des plus de 1.300 collaborateurs que compte l’entreprise énergétique. Et elle collabore au programme Care4Energy, l’objectif ambitieux d’Elia d’instaurer un mode de vie plus sain pour ses employés.

Kimberly fait partie de l’équipe Learning & Development, une division du département HR qui s’occupe du développement et de l’organisation de formations et de workshops en rapport avec les soft skills (communication, leadership…), les langues et l’IT.

Quatre piliers

« Il y a quelques années, les départements HR et Safety & Health ont joint leurs forces afin de lancer le programme Care4Energy et d’attirer l’attention des collaborateurs sur l’importance d’une bonne santé physique et mentale », explique Kimberly. « Pour ce faire, nous travaillons autour de quatre piliers, que nous appelons batteries. En rapport avec ces quatre batteries – mentale, physique, émotionnelle et développement personnel –, nous avons lancé différentes initiatives afin d’améliorer la santé des employés d’Elia avec leur collaboration. »

« Dans le cadre de la batterie physique, nous prévoyons par exemple chaque jour des fruits frais sur nos différents sites. Dans les restaurants d’entreprise, la soupe est toujours gratuite. Ce sont peut-être de petites initiatives, mais elles sont néanmoins très appréciées. De plus, nous encourageons aussi nos collaborateurs à vivre sportivement en participant à des événements sportifs, comme les 20 km de Bruxelles. »

« Il est important d’être bien dans sa peau physiquement, mais aussi mentalement », ajoute Kimberly De Laet. « Nous vivons dans une société de l’éphémère, où les gens sont occupés à mille et une choses. Trouver un équilibre sain entre travail et vie privée peut parfois aussi s’avérer difficile et stressant. Afin de soutenir et accompagner nos collaborateurs dans cette démarche, nous proposons un workshop interactif autour du stress et de la résilience, au cours duquel nous leur apprenons à reconnaître leurs signaux d’alarme et à les gérer. Nous essayons aussi de soutenir au maximum nos cadres dans leur rôle, en les aidant par exemple à reconnaître les signaux d’alarme chez leurs collaborateurs et en leur expliquant la façon de les aborder et de leur en parler. Bien entendu, ils ne sont ni médecins ni psychologues, mais ils peuvent néanmoins eux aussi faire une grande différence. »

Les challenges Care4Energy

Les challenges Care4Energy sont une chouette initiative qui a été lancée au début de cette année. « Nous essayons par ce biais d’inciter nos collaborateurs à relever des défis. Nous avons formulé un certain nombre de challenges dans chacune des quatre batteries, que les collaborateurs peuvent relever en groupe. Le challenge de la planche, qui consiste à faire la planche chaque jour pendant quelques secondes, en est un super exemple. De plus, c’est tout bénéfice pour la dynamique d’équipe. Petit extra sympa, par défi relevé, la charge de la batterie en question augmente et pour une batterie complètement chargée Elia offre 2.500 euros à une bonne cause. »

Envie d’exercer un emploi motivant chez Elia?

Pour plus d’informations surfez sur www.elia.jobs

Sabine De weghe

« Elia ne considère pas ses collaborateurs comme des numéros »

Sabine De Weghe est assistante sociale chez Elia et gère entre-autre le fonds social, qui rembourse certains frais médicaux aux collaborateurs. « Il peut s’agir de frais dentaires, d’une paire de lunettes, de semelles spéciales, d’une aide psychologique, de séances de logopédie, etc. », précise Sabine. « C’est une énorme plus-value pour les gens. Cela leur donne le sentiment qu’Elia se soucie d’eux et ne les considère pas comme des numéros. » Ses tâches ne se limitent pas uniquement à la gestion du fonds social. « J’ai souvent des entretiens avec les personnes qui ont des difficultés, tant en rapport avec le travail que la vie privée. J’ai ainsi mis sur pied un groupe d’échange d’expériences sur le burn-out où des personnes qui en souffrent peuvent s’entraider. Ces entretiens font aussi remonter pas mal de matière à la surface, souvent aussi de petites critiques, sur lesquelles nous travaillons ensuite au sein de Care4Energy. »

Fien Vanden hoof

« Une bonne santé est indispensable pour travailler en toute sécurité »

« La sécurité est numéro un chez nous, et une bonne santé est indispensable pour travailler en toute sécurité », explique Fien Vanden Hoof, conseillère en prévention adjointe. Via le service Safety & Health, elle s’implique aussi dans le programme Care4Energy. « Dans le cadre de Care4Energy, nous avons organisé cette année pour la première fois une Semaine du Bien-être au lieu d’une Semaine de la Sécurité, comme les années précédentes. Nous organisons généralement deux fois par an une Semaine de la Sécurité, mais nous avons trouvé que c’était une bonne idée de parler de la santé pendant une semaine. Via des séances d’information sur de nombreux thèmes comme une bonne nuit de sommeil, prendre soin des uns et des autres, gérer le stress, etc., nous voulons inciter les collaborateurs à vivre et travailler de façon plus saine. Cette semaine a aussi été couronnée de succès, avec la participation de plus de 80% des collaborateurs et de nombreuses réactions positives. »