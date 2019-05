UPTIMIST: « Si l’on se donne les moyens, il y a une forte reconnaissance »

Qui ? David Bourdillon

Âge ? 26 ans

Fonction ? Energy Efficiency Consultant

Entreprise ? ENGIE

Comment êtes-vous arrivé chez Engie ?

Après avoir suivi un apprentissage chez Engie en France, j’ai bénéficié d’une mobilité interne vers Engie Cofely en Belgique où je viens de terminer un trajet de formation de 6 mois.

Comment se sont passés vos premiers mois ?

J’ai eu l’opportunité d’apprendre à faire des audits énergétiques. Dans un premier temps, j’ai fait des visites avec mon supérieur pour me familiariser avec mon nouvel environnement de travail. Ensuite, on m’a laissé faire mes premiers audits énergétiques en toute autonomie. J’ai appris à développer une vision client et j’ai acquis beaucoup de connaissances techniques. J’ai été très agréablement surpris par l’accueil et l’état d’esprit des Belges, au travail comme dans la vie. Mon intégration s’est très bien passée. Il y a beaucoup de jeunes chez Engie et j’ai pu faire des belles rencontres.

Quelles sont les possibilités de carrière ?

Si l’on se donne les moyens et qu’on travaille bien, il y a une reconnaissance qui est forte et on a la possibilité d’évoluer rapidement. Engie offre des formations intéressantes, aussi bien dans le domaine technique que dans celui du management. On m’a également laissé le temps de m’adapter. Malgré le fait que ce soit une grosse entreprise, on se sent considéré.

