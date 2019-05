Roland-Garros – Thiem a dû batailler avant de se défaire du 131e mondial

Sur le papier, Dominic Thiem bénéficiait d’un premier très abordable aux Internationaux de France de tennis. En effet, l’Autrichien, 4e mondial, défiait l’Américain Tommy Paul, 131e mondial et bénéficiaire d’une invitation. Thiem, finaliste en 2018 contre Rafael Nadal, a dû s’employer pour venir à bout de son adversaire, s’imposant 6-4, 4-6, 7-6 (5) et 6-2 après 2 heures et 31 minutes de jeu. Le moment charnière de la rencontre est sans aucun doute le jeu décisif du troisième set. Alors que le jeune Américain, 22 ans, menait quatre points à rien, Thiem a été capable de renverser la vapeur en remportant sept des huit points suivants pour ainsi prendre les devants dans cette rencontre.

Grâce à son expérience et commettant très peu de fautes dans le quatrième set, Thiem a validé son ticket pour le 2e tour, où il défiera le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 91).

A noter, la défaite du Canadien Denis Shapovalov (ATP 24/N.20), battu en trois sets par l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 45): 7-6 (1), 6-3, 6-4.

Source: Belga