« Nibali est le rival le plus dangereux », pense le maillot rose Carapaz avant l’étape reine

Le Tour d’Italie a connu lundi sa deuxième et dernière journée de repos. Mardi, la bataille entre le maillot rose Richard Carapaz (Movistar) et ses plus proches poursuivants, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), reprendra de plus belle avec l’étape reine de ce 102e Giro, entre Lovere et Ponte di Legno, avec notamment le mythique Mortirolo au menu. « Le rival le plus dangereux est Nibali », a indiqué Carapaz à la Gazzetta dello Sport. Au moment d’aborder la dernière semaine, Carapaz dispose de 47 secondes d’avance sur Roglic et 1:47 sur Nibali. Le vainqueur final sera connu dimanche à l’issue d’un chrono de 17 km à Vérone. « Vérone est encore loin et je n’ai pas calculé quelle avance sur Roglic j’ai besoin pour être tranquille. Mais je n’ai pas peur, je suis préparé. Le rival le plus dangereux est Nibali, je pense. Il connaît le Giro à la perfection et il est en grande forme. »

Source: Belga