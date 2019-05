Merjim Vojvoda (Mouscron) de retour au Standard

Le Standard a annoncé lundi le retour à Sclessin de Mergim Vojvoda. L’arrière-droit kosovar, 24 ans, arrive en provenance de Mouscron. Vojvoda avait évolué au sein des équipes de jeunes du Standard entre 2011 et 2014. Après des prêts à Saint-Trond et à Carl Zeiss Iena (Allemagne), il a été transféré à Mouscron en 2016. Avec les ‘Hurlus’, il a disputé 103 rencontres et inscrit deux buts. Cette année, Vojvoda a joué un grand rôle dans la belle saison de Mouscron. Il a pris part à 37 rencontres, dont 29 dans la phase classique, avec un but et une passe décisive à la clé.

Vojvoda est la deuxième recrue du Standard pour la saison prochaine après Selim Amallah, qui effectue également le trajet Mouscron-Sclessin.

Source: Belga