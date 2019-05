Ligue des Nations – Southgate a dû écarter quatre joueurs en vue Final Four

Le sélectionneur national anglais Gareth Southgate a officialisé lundi soir le nom des 23 joueurs qui composeront son groupe pour le premier Final Four de la Ligue des Nations, disputé du 5 au 9 juin au Portugal. Le sélectionneur a décidé de se passer des services du duo de Tottenham Kieran Trippier et Harry Winks, ainsi que des deux joueurs de Southampton James Ward-Prowse et Nathan Redmond. Toutefois, les deux ‘Saints’ resteront avec le groupe en cas de blessures au sein de l’effectif.

La préparation des ‘Three Lions’ pour cette phase finale est assez compliquée. En effet, Southgate est privé de presque la moitié de sa sélection en raison des obligations européennes. La finale de l’Europa League et de la Champions League opposent quatre clubs anglais.

L’Angleterre affrontera les Pays-Bas le 6 juin à Guimaraes dans la seconde demi-finale de cette nouvelle compétition continentale. La première aura opposé, la veille à Porto, le Portugal à la Suisse

– La sélection

. Gardiens: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Tom Heaton (Burnley)

. Défenseurs: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (Liverpool), Ben Chilwell, Harry Maguire (Leicester City), Michael Keane (Everton), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Danny Rose (Tottenham)

. Milieux de terrain: Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson (Liverpool), Ross Barkley (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Fabian Delph (Manchester City), Jesse Lingard (Manchester United)

. Attaquants: Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/All), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Callum Wilson (Bournemouth), Raheem Sterling (Manchester City)

Source: Belga