EuroMillions Basket League – Anvers s’impose à Malines et complète le dernier carré

Avec la victoire et la qualification d’Anvers contre Malines, les quarts de finale de l’Euromillions Basket League se sont tous ponctués après deux matches seulement. Les Giants, faciles vainqueurs du premier duel (94-72), se sont imposés 76-87 sur le parquet des Kangoeroes lundi soir afin de se qualifier pour le dernier carré. Premier à l’issue de la saison régulière et troisième de la Ligue des champions, Anvers est rentré aux vestiaires avec seulement trois petites longueurs d’avance (48-51) sur les Kangoeroes, huitièmes de la saison régulière. Sans réaliser la meilleure partie de sa saison, l’équipe de Roel Moers a définitivement fait le break dans le 4e quart-temps, grâce notamment à deux trois points coup sur coup de Dennis Donkor.

Le Malinois Kwan Cheatham a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points au compteur mais c’est bien le collectif anversois, symbolisé par 10 joueurs à 5 points au moins, dont Donkor et Paris Lee (13 pts), qui a eu le dernier mot.

Dimanche, Limburg United a écarté Charleroi au terme d’une prolongation à suspense (103-101) après avoir déjà battu le club carolo dans le match N.1. Ostende, aux dépens d’Alost, et le Brussels, au détriment de Mons, ont également validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition.

Ostende et Limburg United s’affronteront en demi-finale à partir du 30 mai. La deuxième demi-finale, entre le Brussels et les Giants, est programmée à partir du 31 mai. Comme les quarts, les demies sont jouées au meilleur des trois manches.

