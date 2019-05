Elections 2019 – Chambre: recul important pour la N-VA qui conserve la première place dans le Limbourg

Dans la circonscription du Limbourg, la N-VA de Zuhal Demir reste le plus grand parti mais perd quelque 9% par rapport aux élections fédérales de 2014. Le parti a récolté 22,58% des voix et est suivi par le Vlaams Belang (19,74%, +13,6 points de pour cent par rapport à 2014). CD&V, sp.a et Open Vld sont les autres perdants. Le CD&V emmené par le président des démocrates chrétiens, Wouter Beke, a perdu 4 points de pour cent, et complète le podium avec 18,86% des voix. Le Sp.a est 4e (13,81%). L’Open Vld de Patrick Dewael pointe à 12%.

Groen fait une timide progression, à 6,88% alors que le PVDA gagne trois points de pour cent pour approcher les 6% (5,59%).

Source: Belga