Djokovic entame bien son parcours à Roland-Garros avec un succès en trois petits sets

Le N.1 mondial serbe Novak Djokovic n’a pas été inquiété lundi au premier tour des Internationaux de France de tennis. Solide et concentré de bout en bout, ‘Nole’ s’est en effet imposé 6-4, 6-2, 6-2 contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 44) en 1h36 de jeu. Djokovic, vainqueur à Roland-Garros en 2016, affrontera le repêché suisse Henri Laaksonen, 104e mondial, qui est venu à bout du qualifié espagnol Pedro Martinez (ATP 134) sur le score de 6-1, 6-0, 7-6 (4).

Un autre Suisse, Stan Wawrinka, a lui validé son ticket pour le 2e tour. Vainqueur en 2015 et désormais 28e mondial, ‘Stan the Man’ a eu besoin de quatre sets pour se débarrasser du Slovaque Jozef Kovalik (ATP 132). Il s’est imposé 6-1, 6-7 (3), 6-2, 6-3 après 2h24 de jeu et défiera au 2e tour le Chilien Christian Garin (ATP 37), récent vainqueur du tournoi de Munich et redoutable joueur de terre battue.

Source: Belga