Chambre: tous les bureaux de vote dépouillés

Le dépouillement des votes pour les élections fédérales s’est finalement terminé lundi peu après 10h00. Pour une raison inconnue, les résultats pour le canton de Beaumont, en province de Hainaut, ont tardé à arriver. Ce sont les socialistes qui obtiennent le plus de sièges (29) à la Chambre avec respectivement 20 sièges pour le PS et 9 pour le sp.a. Les libéraux arrivent deuxièmes avec 26 sièges au total (14 pour le MR et 12 pour l’Open Vld), tandis que la N-VA reste le plus grand parti avec 25 sièges.

Les Verts récoltent pour leur part 21 sièges (13 pour Ecolo et 8 pour Groen), le parti d’extrême-droite Vlaams Belang en décroche 18, talonné par les chrétiens-démocrates qui en obtiennent 17 (12 pour le CD&V et 5 pour le cdH). Le PTB-PVDA en remporte 12 tandis que le DéFI se procure 2 sièges.

Au vu de ces résultats, il manque huit sièges à la précédente coalition Suédoise (N-VA/MR/CD&V/Open Vld) pour qu’elle puisse rempiler.

Source: Belga