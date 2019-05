« La cécité comme une punition de Dieu »

Dans les pays en voie de développement, 26 millions de personnes sont atteintes d’une forme de cécité évitable. Ce qui signifie que leur handicap visuel est directement lié à la pauvreté et à l’accès difficile aux soins médicaux. Lumière pour le Monde lutte depuis plus de vingt ans contre cette terrible injustice.

En Afrique sub-saharienne, la population fait face à de nombreux obstacles dans l’accès aux soins de santé. La pauvreté est un facteur important. Les habitants redoutent les coûts financiers engendrés par les traitements. De plus, les frais connexes, comme le transport, jouent également un rôle. Les pays africains dans lesquels l’ONG Lumière pour le Monde est active, comme la République Démocratique du Congo ou la Tanzanie, sont en outre confrontés dans le domaine des soins de santé à une absence d’investissements nationaux et à une répartition inégale des services dans le pays. Les programmes de prévention sont insuffisants et il y a un manque de personnel spécialisé, d’infrastructures adaptées, de médicaments et d’équipements. Au Congo par exemple, il n’y a qu’un seul ophtalmologue pour 740.000 habitants. En Belgique, ce rapport est de 1 pour 10.000 habitants.

Enfin, la peur et la superstition jouent aussi un grand rôle. La cécité est encore souvent considérée dans ces pays comme une punition de Dieu. La famille et la communauté rejettent et négligent souvent les enfants atteints d’un handicap visuel.

Ensemble, nous ouvrons les yeux !

Il n’est pas acceptable que des millions d’enfants soient aveugles, tout simplement parce qu’ils n’ont pas accès à des soins oculaires de qualité. Depuis 22 ans, Lumière pour le Monde œuvre en faveur du traitement des enfants aveugles en Afrique. Nous focalisons nos actions sur des soins oculaires de qualité. Nous le faisons en mettant à disposition un équipement moderne, en dépistant les maladies oculaires suffisamment tôt et en pratiquant des opérations permettant de prévenir ou de guérir la cécité. Nous favorisons aussi l’intégration dans la société des enfants aveugles et malvoyants en leur offrant une thérapie visuelle, en favorisant l’éducation inclusive et en formant des professeurs spécialisés.

VIDÉO : Alvin, le petit Tanzanien, a retrouvé la vue après une opération relativement simple ! Regardez ici son histoire et découvrez comment vous pouvez apporter votre aide !