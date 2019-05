Travailler moins tout en gagnant plus, c’est mieux!

Les membres du personnel d’un cabinet d’avocats anglais ont été étonnés -et ravis- d’apprendre que leur salaire avait été augmenté et qu’ils allaient passer à quatre jours de travail par semaine, selon The Sun.

Portcullis Legals, un cabinet basé à Plymouth, est ainsi devenu la première société du sud-ouest de l’Angleterre à se convertir à la semaine de quatre jours.

« Les premiers résultats ont été encourageants. Notre équipe est plus heureuse et nos clients reçoivent un meilleur service », a expliqué le directeur général, Trevor Worth.

Pour éviter la crainte que la modification des heures de travail résulte d’une volonté de réduire les coûts, l’entreprise a donc décidé d’augmenter les salaires.

Ce concept qui propose de travailler moins tout en gagnant plus a déjà été testé à différentes endroits du monde et a démontré que les employés se montraient plus productifs.

Une étude menée avec dans une société financière néo-zélandaise a ainsi révélé que les travailleurs étaient 20% plus productifs. Ce qui a permis d’améliorer à la fois les bénéfices et le bien-être du personnel, selon Plymouth Live.

Face à de tels résultats, les patrons de Portcullis ont donc décidé de mener leur propre essai. « Notre personnel est plus motivé et productif. Je suis ravi que nous ayons pu fournir un service encore meilleur aux clients, ainsi qu’un environnement de travail agréable pour notre équipe », a ajouté Trevor Worth.