Le maire « le plus cool » du Royaume-Uni accède au Parlement européen

Le maire qui avait banni Donald Trump de Sheffield a remporté un siège au Parlement européen. L’an dernier, Magid Magid avait été élu « maire le plus cool du Royaume-Uni » après avoir posé sur une rampe d’escalier pour sa photo officielle.

C’est à l’âge de 5 ans qu’il avait quitté la Somalie pour s’installer à Sheffield. A 29 ans, il était devenu à la fois le plus jeune maire que la ville ait connu et le premier représentant du Green Party à assumer ce rôle.

Il y a quelques semaines, il avait annoncé qu’il abandonnait cette fonction pour se présenter aux élections européennes.

Et cela lui a plutôt réussi. « Nous l’avons fait », a-t-il tweeté. « Aujourd’hui, une vague verte traverse l’Europe et atterrit pour la première fois sur les côtes du Yorkshire. Nous venons juste de commencer. »

We did it.

Today is about a Green Wave cascading through Europe & landing on the shores of Yorkshire for the first time. We're just getting started.

This'll be more than a fleeting midsummer night's dream in Brussels. We're going to turn the tide of history!#EUelections2019 pic.twitter.com/91ndUZr8NZ

— 🚀MΛG!D (@MagicMagid) May 26, 2019