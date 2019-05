Elise Mertens passe au second tour

Elise Mertens a franchi le cap du premier tour des Internationaux de France à Roland-Garros lundi sur la terre battue parisienne. La n°1 belge, 20e joueuse du monde, a écarté de sa route la Slovène de 21 ans, Tamara Zidansek, 60e à la WTA, mais en trois sets.

Elise Mertens, 23 ans, s’est imposée 6-4, 3-6 et 6-2, pour avoir le droit de rencontrer ensuite au 2e tour la Française Diane Parry, 16 ans, 457e mondiale qui a honoré son invitation en écartant de sa route la Biélorusse Vera Lapko (WTA 102), 20 ans, 6-2, 6-4 au premier tour en 1 heure et 41 minutes de jeu.

A 16 ans et 281 jours, Diane Parry est ainsi la plus jeune joueuse à gagner un match du tableau final à Roland-Garros depuis 2009 et la Portugaise Larcher de Brito qui avait alors 16 ans et 129 jours, ainsi que la plus jeune Française à gagner un match dans un tournoi du Grand Chelem depuis Alizé Cornet, à Roland-Garros, en 2006.

Dans le tableau féminin en simple pour les Belges, dimanche, Alison Van Uytvanck (WTA 54) avait été sortie d’entrée, par l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 75) 6-1, 5-7, 6-2.

Mardi, ce sera au tour de Kirsten Flipkens (WTA 64) de tenter de rejoindre le deuxième tour. La Campinoise jouera à partir de 11 heures contre la championne olympique de Rio, la Porto-Ricaine Monica Puig (WTA 59).