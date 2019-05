« Johnny Hallyday était entouré de faux-culs »

Dans une interview à « 50mn Inside », Mathilde Seigner, grande amie de Johnny Hallyday, n’y est pas allée de main morte en évoquant l’entourage du chanteur.

« On s’aimait. Bon la fin était un peu compliquée sur les dernières années mais on s’aimait beaucoup. Je l’aimais beaucoup, un peu comme sa petite sœur… On avait un rapport… En fait j’étais assez franche avec lui. Et il était tellement entouré d’une cour, protocole, de gens, de faux-culs », a confié l’actrice, connue pour son franc-parler, à Nikos Aliagas.

« Il voyait tout »

Un trait de caractère que Johnny appréciait. « Je l’énervais vachement. Comme toutes les grandes stars, les mythes, on osait pas tout lui dire. Il avait comme ça une espèce de cour autour de lui qui parfois m’exaspérait. Mais lui savait tout à fait… Johnny n’en avait pas l’air, mais il sentait tout, il voyait tout », confie encore Mathilde Seigner dans cette interview.